Aic e Lega Pro, 'Facciamo la formazione'

ROMA, 27 NOV - La Lega Pro fa squadra con l'Aic. A Roma e' stato presentato il progetto condiviso 'Facciamo la Formazione', dedicato a calciatori in attività e rivolto a staff tecnici e dirigenti di tutti i club di Lega Pro. "Il progetto rappresenta un'opportunità unica da condividere con leghe e club - spiega Damiano Tommasi, Presidente Aic - ed è utile per la formazione di dirigenti e atleti. La formazione e' la base, ma anche la strada migliore per migliorare la consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di chi vive il nostro ambiente. 'Facciamo la formazione' permette di acquisire ulteriori competenze utili per il post carriera". "La Lega Pro è particolarmente sensibile ed attiva sul tema della formazione - aggiunge Francesco Ghirelli, n.1 Lega Pro - e ha dato supporto concreto a questo progetto che accompagna calciatori e dirigenti verso una maggiore consapevolezza del mondo nel quale operano. Siamo convinti che la formazione culturale incida fortemente sulle capacita' tecniche del calciatore''.