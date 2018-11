Champions: Cska-Pilsen 1-2,Roma a ottavi

MOSCA, 27 NOV - Il Viktoria Pilsen batte 2-1 (0-1) il Cska Mosca in una partita del gruppo G di Champions League, e in forza di questo risultato Roma e Real Madrid, prima ancora di scendere in campo all'Olimpico, sono matematicamente qualificate agli ottavi. I gol, nel primo tempo al 10' di Vlasic su rigore; nel secondo all'11' di Prochazka, al 36' di Hejda.