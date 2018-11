A.Fontana, se Governo dà risorse meglio

MILANO, 28 NOV - "Se ci sarà un sostegno economico del governo sarà un vantaggio per noi e per tutta l'Italia, se no faremo in un altro modo". Lo ha ribadito il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sulla candidatura Milano-Cortina per ospitare i giochi invernali del 2026. "Stoccolma non ha un governo - ha osservato Fontana - noi invece sì e ci sostiene. Se ci saranno le risorse tanto di guadagnato". Parlando degli altri punti di forza di Milano, rispetto alla città 'avversaria', "noi riusciamo a unire il fascino delle montagne e l'efficienza di Milano: abbiamo la Valtellina che è unica - ha poi aggiunto il governatore - e una serie di proposte che sono assolutamente non paragonabili".