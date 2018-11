Riparte da Ferrara l'Integrity Tour

ROMA, 28 NOV - Si è svolta a Ferrara la prima tappa dell'Integrity Tour 2019, l'iniziativa per il contrasto al match fixing che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo. Due le sessioni di lavoro, che hanno coinvolto prima squadra, i giovani della Primavera e dell'Under 17 della Spal, oltre a dirigenti e staff tecnico. L'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato il fenomeno del match-fixing. Dall'identikit dei cosiddetti fixers, criminali che "agganciano" i giocatori intrappolandoli nelle truffe, ai rischi che si corrono inserendosi in un meccanismo che pregiudica il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio. Questa iniziativa "aiuta noi calciatori, specialmente quelli più giovani da poco tempo in una società professionistica, ad aprire gli occhi - ha commentato il capitano della Spal, Mirco Antenucci - ed essere preparati a tanti aspetti del calcio messi in evidenza da questi incontri".