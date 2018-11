Acerbi: "Gioco? Sempre a disposizione"

ROMA, 28 NOV - "Gioco sempre molto volentieri e poi vorrei ricordare che, quella di domani, è una partita di Europa League che non sottovaluteremo, perché puntiamo al primo posto nel Girone. Io sono sempre disponibile, normale dunque che sia agli ordini dell'allenatore. Giocare, mettermi a disposizione di tecnico e compagni, questi sono i miei record". Così lo stakanovista della Lazio, Francesco Acerbi, in conferenza stampa, alla vigilia della penultima partita del Girone H dell'Europa League, in casa dei ciprioti dell'Apollon Limassol. Il difensore centrale dei biancocelesti è fra i giocatori in assoluto più impiegati del calcio italiano e lo è anche in Europa.