Atletica, Sicilia agli Europei di cross con Ala Zoghlami e Giulia Aprile

Saranno 35 atleti gli azzurri (20 uomini e 15 donne) in gara il 9 dicembre agli Europei di corsa campestre in programma a Tilburg in Olanda. Del gruppo selezionato dal c.t. La Torre fanno parte anche due siciliani, Ala Zoghlami (Fiamme Oro-Cus Palermo) e Giulia Aprile (Cs Esercito) che saranno impegnati nell’inedita staffetta mista. Nella squadra assoluta, primo degli esclusi il modicano Giuseppe Gerratana che aveva chiuso al 5° posto le due prove di selezione. «Una maglia azzurra arrivata quasi per caso - ci dice Ala, tunisino di nascita ma palermitano d’adozione, dal raduno di Tirrenia dove gli azzurri sono in raduno per preparare la rassegna continentale olandese - ho partecipato alla selezione sui 2 km dove mi ha battuto solo Abdikadar e ho preceduto mio fratello Osama sul filo guadagnandomi questa maglia azzurra. Adesso il 9 dicembre la possibilità di fare bene, in una gara che rappresenterà un buon test per capire la bontà del lavoro fin qui svolto col mio tecnico Gaspare Polizzi». Ala Zoghlami nel 2017 ha preso parte sui 3000 siepi ai Mondiali di Londra e vanta E a Tirrenia c’è anche il prof. Gaspare Polizzi, nella doppia vesta di allenatore di Ala che segue da sempre al Cus Palermo e di responsabile e referente tecnico azzurro per i 3000 siepi, 5000 e 10000 metri, il nuovo ruolo che la Fidal ha assegnato all’esperto allenatore palermitano. Ruolo già ricoperto negli anni d'oro del tecnico di origine trapanesi che è stato tra gli altri l’allenatore di Totò Antibo, Gigi Zarcone, i fratelli Antonio e Piero Selvaggio, Giovanni D’Aleo, Tommaso Ticali e Michele Cinà.



LA SCHEDA DI ALA ZOGHLAMI. Per Ala, classe 1994, una vita e una carriera svolta praticamente in parallelo con il gemello Osama, che ha vinto il bronzo sui 3000 siepi agli Europei under 23 nel 2015 davanti ad Ala, quarto in quella gara. È arrivato in Italia insieme alla famiglia all’età di due anni, ma è riuscito ad ottenere la cittadinanza, che i genitori non avevano mai chiesto, nel 2013 all’immediata vigilia degli Europei juniores di Rieti. Cresciuto a Valderice, nel Trapanese, fino a 17 anni giocava soprattutto a calcio nel ruolo di difensore e l’atletica era solo un hobby estivo, dopo essere stato avviato da Enrico Angelo al mezzofondo. Dal 2012 ha scelto invece di trasferirsi a Palermo per farsi allenare da Gaspare Polizzi, tecnico del grande Totò Antibo.



LA SCHEDA DI GIULIA APRILE. E’ nata ad Augusta nel 1995 e anche il papà Antonio è stato un mezzofondista. Nel 2008 Giulia si è trasferita da Augusta a Firenze, con la mamma, e ha cominciato a coltivare il sogno della maglia azzurra che si è felicemente realizzato dopo i suoi successi tra le allieve, crescendo nell’Atletica Firenze Marathon sotto la guida di Giovanni Fraghì. Nel 2015 ha scelto di allenarsi a Padova con il tecnico Alessandro Briana, nell’ottobre di quell’anno è entrata nell’Esercito, ma dal 2016 vive a Livorno e si è affidata ai consigli tecnici di Elisa Cusma, primatista italiana e bronzo europeo degli 800 indoor