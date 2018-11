Nba, Gallinari fa volare i Clippers

ROMA, 29 NOV - Danilo Gallinari trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria per 115-99 sui Phoenix Suns e consolida il primato dei suoi in classifica nella Western Conference. Nella notte Nba il campione azzurro ha firmato 28 punti e 10 rimbalzi in appena 33 minuti in campo, confermandosi al meglio della sua condizione. Notte non brillante invece per l'altro azzurro, Marco Belinelli, che con i suoi San Antonio Spurs ha subito un pesante passivo, 128-89, da Minnesota, con soli 11 punti all'attivo dell'italiano rimasto però in campo solo 21 minuti. Nelle altre gare di questo turno continua la serie nera dei Cleveland Cavaliers, sconfitti 100-83 da Oklahoma con un Westbrook in serata speciale, per lui tripla doppia (23 punti, 19 rimbalzi e 15 assist). Tripla doppia anche per Harden (25 punti, 17 assist e 11 rimbalzi) che però non basta a evitare il ko dei Rockets contro i Mavericks, vincitori per 128-108. In classifica, a est sono al comando i Raptors, a ovest i Clippers di Gallinari.