'Da Higuain imparo sempre cose nuove'

ROMA, 29 NOV - ''Giocare con Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Giocare al suo fianco mi aiuta molto, poi posso giocare anche da solo, non sento la pressione''. Patrick Cutrone in vista della sfida di Europa League parla del suo momento al Milan in una intervista a Dazn. ''La mia fame in campo - aggiunge l'attaccante - me l'ha trasmessa mio padre. Voglio migliorarmi costantemente, ho voglia di essere protagonista. Anche per questo spesso non riesco ad essere pienamente soddisfatto, non mi godo il momento. Perchè anche se segno, penso già a cosa ho sbagliato o avrei potuto fare meglio e penso già a quando scenderò di nuovo in campo''. ''Il mio idolo - aggiunge Cutrone - è sempre stato Morata, ha delle caratteristiche che mi piacciono molto. La velocità, poi è cattivo sotto porta. Ha sempre fatto bene, lo ammiro''.