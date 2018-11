Pablito Rossi ambasciatore L.R. Vicenza

VICENZA, 29 NOV - Paolo Rossi è da oggi il nuovo ambasciatore del L.R. Vicenza, grazie all'esperienza maturata dapprima in campo e negli ultimi anni come manager di grande professionalità. A dare l'annuncio il patron del club, Renzo Rosso che ha precisato che "Pablito" "sarà attivo nella vita societaria del club calcistico, sia come ambasciatore della società negli eventi istituzionali e sociali che la vedranno protagonista, sia come membro del consiglio di amministrazione in qualità di consigliere indipendente". "Oltre ad essere un'icona del calcio italiano e vicentino - il commento di mister Diesel -, Rossi è un ottimo manager, un professionista di lunga esperienza e un grande intenditore di calcio. Per questo motivo lo vogliamo con noi in questa avventura. Sono sicuro che con la sua esperienza e le sue conoscenze, darà un importante contributo al raggiungimento di traguardi sempre più importanti per la squadra".