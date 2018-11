Giochi 2026: Sala, a Tokyo è andata bene

MILANO, 29 NOV - "A Tokyo è andata molto bene. Gli svedesi hanno scelto una via molto tecnica, su dove verrà fatta ogni singola disciplina. Noi abbiamo preferito lavorare sui fattori evocativi. Faccio notare che la mia omologa, sindaco di Stoccolma, non era presente". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione a Palazzo Marino della Digital Week, parlando dell'incontro tenutosi a Tokyo sulle Olimpiadi invernali del 2026 per le quali l'Italia è in corsa con Milano-Cortina.