Impresa Soldini in onda a'l'UomoeilMare'

ROMA, 29 NOV - Torna l'UomoeilMare all'insegna dei record e delle imprese di Giovanni Soldini. Oggi pomeriggio alle ore 16.40 su Raisport + hd andrà in onda la quinta puntata della rubrica di Raisport curata come sempre da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti. Ampio spazio in apertura dedicato al celebre velista milanese protagonista con il trimarano Maserati di una stagione da record. Soldini ai microfoni di Raisport racconterà le importanti modifiche attuate ai timoni prima affrontare la Rorc Race. Infine le immagini stupende della Perini Cup con la cronaca di una regata unica al mondo dove a sfidarsi sono state delle autentiche navi a vela. La puntata di oggi andrà in replica alle 23.30 sempre su Raisport +hd.