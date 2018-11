Crollo ponte: maglia Nazionale all'asta

ROMA, 29 NOV - La Nazionale italiana di calcio si schiera al fianco di Genova, colpita lo scorso 14 agosto dal tragico crollo di Ponte Morandi. Questa settimana l'asta di 'Stelle Nello Sport' per 'Genova nel cuore' mette infatti in palio su 'CharityStars' la maglia azzurra indossata dai calciatori che hanno sfidato l'Ucraina il 10 ottobre al Ferraris. Il cimelio, donato dalla Federcalcio, è autografato da protagonisti del calibro di Lorenzo Insigne, Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Roberto Gagliardini, Marco Verratti e tanti altri. L'intero ricavato della maglia dell'Italia e dei tanti cimeli messi all'asta da 'Stelle Nello Sport' nelle ultime settimane verrà devoluto alle realtà colpite dal crollo di Ponte Morandi. La consegna dei fondi (già arrivati a oltre quota 40.000 euro) è fissata per mercoledì 12 dicembre nel Salone d'Onore di Palazzo Tursi direttamente per mano del Sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci.