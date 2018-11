Ranking Fifa: Italia guadagna un posto

ROMA, 29 NOV - Dopo aver chiuso al secondo posto il girone di Nations League e in attesa di conoscere domenica le avversarie nelle qualificazioni a Euro 2020, l'Italia guadagna una posizione e si porta al 18/o posto del Ranking Fifa con 1539 punti, in una classifica che vede sempre in testa il Belgio (1727 punti) davanti a Francia (1726) e Brasile (1676). L'unico passo in avanti nella top ten è del Portogallo, che scalza l'Uruguay dal 6/o posto, mentre l'Argentina supera la Colombia e si porta in 11/a posizione. Cresce la Svezia, che sale al 14/o posto (+3), perde invece due posizioni dopo la retrocessione nella Lega B della Nations League la Germania, 16/a con 1558 punti. L'ultimo Ranking FIFA del 2018 verrà pubblicato il prossimo 20 dicembre.