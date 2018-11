Cdm sci: cambia ordine gare Beaver Creek

ROMA, 29 NOV - E' stata cancellata a causa della neve caduta nella notte e delle instabili condizioni del tempo la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Beaver Creek, valida per la coppa del mondo, e vista la situazione meteo incerta la giuria deciso di modificare l'ordine di svolgimento delle gare in programma. Il superG previsto domani è stato spostato a sabato anticipando così i 24 ore la discesa che era in programma quel giorno. E' stato invece confermato lo slalom gigante di domenica.