Nba, Clippers consolidano primato

ROMA, 30 NOV - Appena tre partite nel turno Nba di questa notte, ma tanto spettacolo. E la conferma dei Los Angeles Clippers in testa alla classifica a ovest grazie alla vittoria ottenuta sul campo dei Sacramento Kings per 133-121 con 16 punti messi a segno da Danilo Gallinari, sempre più protagonista nella formazione californiana. Lo scontro più atteso della nottata però era quello fra i campioni in carica della Nba, i Golden State Warriors e i Toronto Raptors, al comando a est. Hanno vinto i canadesi, trascinati da Leonard (37 punti) per 131-128 all'overtime, consolidando il primato e tenendo lontani in classifica i Warriors, ora terzi, ai quali non sono bastati i 51 punti di Durant per risollevare le sorti del match e evitare l'ottava sconfitta in stagione. Nella terza partita di questo turno i Lakers di Lebron James (38 punti personali) hanno vinto agevolmente sugli Indiana Pacers 104-96. In classifica, a est comandano i Raptors seguiti dai Bucks; a ovest siedono in vetta i Clippers seguiti dai Nuggets.