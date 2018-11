Mondiali vasca corta, 32 azzurri in gara

ROMA, 30 NOV - Saranno 32 (10 donne e 22 uomini) gli azzurri convocati per i campionati mondiali di nuoto in vasca corta in programma dall'11 al 16 dicembre a Hangzhou, Cina. Nella lista dei convocati dal dt Cesare Butini ci sono tutti i migliori del nuoto azzurro da Federica Pellegrini a Greg Paltrinieri, da Simona Quadarella a Gabriele Detti a Alessandro Miressi, Marco Orsi, Fabio Scozzoli e tutti gli altri. Per le donne sono state convocate Ilaria Bianchi, Arianna Castiglioni, Martina Carraro, Ilaria Cusinato, Elena Di Liddo, Erica Musso, Margherita Panziera, Simona Quadarella, Federica Pellegrini, Carlotta Zofkova. Per gli uomini: Domenico Acerenza, Federico Burdisso, Thomas Cecconi, Matteo Ciampi, Piero Codia, Santo Yukio Condorelli, Gabriele Detti, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Davide Nardini, Marco Orsi, Gregorio Paltrinieri, Luca Pizzini, Alessio Proietti Colonna, Matteo Restivo, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni, Fabio Scozzoli, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri, Mattia Zuin.