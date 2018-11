Libertadores a Madrid,River farà ricorso

ROMA, 30 NOV - "Il River Plate presenterà le argomentazioni giuridiche e i ricorsi relativi alla decisione assunta dalla confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) in merito al cambio di sede disposto per la finale della Copa Libertadores, alla sanzione economica e alla chiusura dell'impianto per due partite". Con questa nota sul suo profilo twitter il River Plate si schiera apertamente contro la decisione di far giocare il ritorno della finale di Coppa Libertadores al Santiago Bernabeu di Madrid il 9 dicembre. Non solo il River sarebbe contrario alla decisione di disputare il ritorno a Madrid, ma anche il Boca, che già da giorni ha chiesto ufficialmente che la finale di ritorno non venga giocata ritenendo di meritare la vittoria della Copa a tavolino.