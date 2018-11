Allegri,riposo per Ronaldo? 'Non adesso'

TORINO, 30 NOV - Non è ancora arrivato il tempo di un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. "Sta bene fisicamente, per adesso non ci sono sostituzioni in programma, magari quando ci saranno partite molto ravvicinate, vedremo". Così Allegri su CR7. "Lui non hai chiesto di riposare", precisa l'allenatore della Juventus.