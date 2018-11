Inter: Keita, pronti a sfide Roma e Juve

MILANO, 30 NOV - ''Roma e Juventus non saranno contente di giocare con noi. Siamo pronti, abbiamo una rosa lunga e siamo pronti ad affrontare queste due battaglie''. Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ''Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia della Lazio nei derby - ha proseguito -. Farò di tutto per segnare. Il primo gol con l'Inter? È solo l'inizio, è stato emozionante segnare davanti ai nostri tifosi, ma devo fare di più. Siamo tanti giovani, dobbiamo avere una mentalità forte e farci trovare pronti per quando veniamo chiamati in causa''. Conclusione dedicata alla Champions League: ''In pochi avrebbero immaginato che saremmo stati in queste condizioni nel girone. Lotteremo al massimo con il Psv, poi vedremo quello che succederà'', ha concluso l'attaccante senegalese.