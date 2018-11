Ira Gattuso,assurdo col Parma alle 12.30

MILANO, 30 NOV - ''È assurdo giocare alle 18.55 il giovedì e poi fare l'anticipo della domenica. Non voglio fare polemica ma è una decisione che non capisco''. Gennaro Gattuso non le manda a dire e si lamenta, ai microfoni di Milan Tv, del calendario di Serie A. Il tecnico del Milan contesta la decisione di anticipare la gara dei rossoneri, impegnati ieri sera in Europa League, all'ora di pranzo di domenica. ''Contro il Parma - prosegue Gattuso - ci sarà da battagliare, loro sono forti e hanno dei missili in attacco quando ribaltano l'azione. Se giochiamo come contro il Dudelange non basterà, servono più energie e la loro classifica parla chiaro''.