Bush e la passione per il green

ROMA, 01 DIC - Era anche un grande appassionato di golf George H. Bush, 41/o presidente degli Usa dal 1989 al 1993, scomparso questa notte. Si vantava spesso di aver realizzato il record di punteggio sul green del Cape Arundel Golf Club a Kennebunkport. Ereditò l'amore per il green dal papà Prescott Bush, che definiva sempre come un "golfista favoloso". E per il suo impegno verso questo sport riuscì a conquistare riconoscimenti importanti come il PGA of America's Distinguished Service Award (1997), il Bob Jones Award (2008) e il Lifetime Achievement Award (2009). Con l'American Society of Golf Course Architects che lo ha onorato con il Donald Ross Award.