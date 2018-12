Nuoto, show e record a Riccione

ROMA, 1 DIC - Grandi prestazioni delle azzurre Simona Quadarella e Margherita Panziera ai campionati italiani di nuoto in vasca corta in corso a Riccione. La regina degli Europei (oro nei 200-400-800) negli 800 sl ha fatto il suo nuovo primato personale in 8:13.41, ma soprattutto la 20enne nuotatrice romana ha stabilito la terza prestazione mondiale stagionale sulla distanza. La 23enne trevigiana Panziera invece ha fatto il primato italiano nei 200 dorso e la quarta prestazione mondiale stagionale in 2:01.56. Prova super anche per il bolognese Marco Orsi che sui 100 misti ha segnato in 51"57 il quinto tempo stagionale sulla distanza, 19 centesimi in meno di quanto nuotato il 17 dicembre scorso ai campionati europei di Copenhagen dove ha conquistato la medaglia d'oro.