Ghirelli, auricolari per arbitri Serie C

ROMA, 1 DIC - Anche gli arbitri della Serie C saranno dotati di auricolari. Lo ha annunciato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine del confronto con gli arbitri e i club svoltosi a Riccione, dove sono emerse "innovazioni che rappresentano una svolta e un segnale tangibile". La Lega Pro, dunque, doterà gli arbitri di auricolari, come per i fischietti della Serie A e B, si tratta di "strumenti innovativi per la stessa Lega, che li equipara alle categorie superiori e che saranno un valido supporto al loro lavoro". Ghirelli ha ringraziato il designatore, Danilo Giannoccaro, e i 73 arbitri che dirigono le partite sui campi di C, tra i quali una donna, Maria Marotta di Sapri. "Abbiamo evidenziato il lavoro meticoloso di una squadra di valore come quella della CAN PRO e dei suoi arbitri - ha aggiunto Ghirelli - che si avvale anche dell'apporto di 157 assistenti arbitrali e 58 osservatori".