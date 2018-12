Mazzarri, stop giusto torno più carico

TORINO, 1 DIC - "Ho avuto l'impressione che tanta gente mi vuole bene più di quanto me ne voglia io, perché non mi sono mai curato". Così Walter Mazzarri, che torna domani in panchina dopo il malore che lo ha costretto a qualche giorno di stop. "Il mio mestiere è fatto di scelte, questa volta ho 'subito' io quelle di presidente e medico - spiega -: hanno fatto bene a fermarmi, perché avevo bisogno di un check-up completo. Ora sono tornato e sono più carico di prima per fare il bene del Toro".