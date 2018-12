Spalletti, Totti? Lo saluterò volentieri

MILANO, 1 DIC - "Totti? Se lo trovo lo saluto volentieri. Purtroppo non ho avuto tempo di leggere il libro. Ho letto le cose che riportate soprattutto voi giornalisti, secondo me ci sono delle precisazioni da fare ma si faranno con calma". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, intervistato da Sky alla vigilia della gara con la Roma. "Ho ho vissuto sette anni lì, ci sono moltissimi amici che magari non verranno allo stadio a festeggiarmi, però rimangono buonissimi rapporti con tantissime persone - ha proseguito -. Nella mia gestione, anche sbagliando, ho sempre tentato di fare il bene della Roma".