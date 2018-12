Rorc Transatlantic Race, primo Soldini

ROMA, 1 DIC - Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 han tagliato per primi il traguardo della quinta edizione della RORC Transatlantic Race a Grenada, nei Caraibi, con un tempo reale di sei giorni, 18 ore, 54 minuti e 34 secondi. Il rivale PowerPlay, il MOD 70 inglese di Peter Cunningham, ha chiuso in sei giorni, 19 ore, 40 minuti e 12 secondi. "È stata una regata super combattuta: per giorniabbiamo navigato a distanza ravvicinata e per ben tre volte ci siamo incrociati a vista nel bel mezzo dell'Atlantico - commenta Soldini -. PowerPlay è molto forte, per noi è stata una esperienza fantastica. Abbiamo imparato moltissimo e siamo molto soddisfatti di questo risultato. Una regata dura ma entusiasmante!". Maserati Multi 70, partita da Lanzarote, alle Canarie, dopo 2995 miglia attraverso l'Atlantico ha conquistato il primo posto in Line Honours Multihulls (prima imbarcazione a tagliare il traguardo nella categoria multiscafi) e il secondo posto in classifica MOCRA (che tiene conto del coefficiente di rating).