Milan, da oggi Ivan Gazidis nuovo ad

MILANO, 1 DIC - L'esperienza di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan è cominciata in mattinata con la visita a Milanello, dove la squadra è in ritiro alla vigilia della sfida con il Parma. Reduce da nove anni alla guida dell'Arsenal, il manager sudafricano è impegnato già da settimane a studiare le strategie per la sua nuova squadra, e da oggi ricopre il ruolo di ad con il compito di guidare le attività del Milan sui versanti sportivo, finanziario e commerciale, come annunciato il 18 settembre nel comunicato di investitura. L'incarico sarà ratificato mercoledì dall'assemblea dei soci del club rossonero.