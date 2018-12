Il Palermo: «Non è vero che il club è stato venduto, il nostro sito hackerato»

Colpo di scena. Il Palermo non è stato (ancora) venduto. E a dirlo è stato lo stesso Palermo secondo cui "il comunicato stampa diramato dalla società Proto Group Ltd è assolutamente falso e privo di qualsiasi fondamento”. Anzi: “La società si riserva di adire le vie legali nei confronti dei responsabili di tale invenzione giornalistica a tutela della propria immagine e onorabilità". Una nota, quella della società rosanero, che arriva un paio d’ore dopo il comunicato della Proto Group Ltd che annunciava di avere acquistato il club "a una cifra simbolica di 10 euro" e che ringraziava "Zamparini per aver agevolato il passaggio di proprietà. Ci metteremo subito al lavoro per portare già con il mercato di gennaio degli innesti importanti per la squadra". Stamane, con un comunicato pubblicato sul sito internet, il club rosanero ha annunciato la cessione del 100% della proprietà, subito dopo la lettera di Zamparini con il saluto ai tifosi e anche quel comunicato, secondo il club rosanero, è un falso: “Il Palermo ha registrato alle 15,31 di oggi un accesso abusivo al proprio sistema informatico con la conseguente divulgazione di notizie false sulla già smentita cessione societaria alla Proto Group Ltd».