Bundesliga: Dortmund avanti tutta

ROMA, 1 DIC - Continua la marcia trionfale del Borussia Dortmund che, nella 13/a giornata della Bundesliga, piega anche anche la resistenza del Friburgo, battuto per 2-0. Di Reus al 40' del primo tempo su rigore e del solito Paco Alcacer al 46' della ripresa le reti del successo per la squadra allenata da Lucien Favre. Con questo successo i gialloneri salgono in classifica a quota 33, vale a dire a +7 sul Borussia Moenchengladbach (26), che giocherà domani alle 15,30 sul campo del Lipsia. Oggi c'è stato spazio anche per il successo in trasferta del Bayern Monaco che si è imposto per 2-1 a Brema, contro il Werder, grazie alla doppietta di Gnabry fra il 20' del primo tempo e il 5' della ripresa, inframezzata dal gol di Osako al 33' del primo tempo.