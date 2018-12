Sci: a Schmidhofer discesa Lake Louise

LAKE LOUISE (CANADA), 1 DIC - L'austriaca Nicole Schmidhofer fa il bis e, in 1'47"68, vince anche la discesa 2 di Lake Louise, dopo il successo in quella di ieri. Alle sue spalle la connazionale Cornelia Huetter in 1'48"12 e la svizzera Michelle Gisin in 1'48"15. Migliore azzurra la giovane altoatesina Nicol Delago che, a sorpresa, si è classifica al quinto posto, con un ritardo di 73 centesimi, che le vale il miglior risultato in carriera a 22 anni. Poi, Nadia Fanchini, 7/a in 1'48"63; buona prova anche per la gigantista Federica Brignone, con il 16/o tempo in 1'49"48. Domani la trasferta nordamericana si chiude con un SuperG, gara nella quale Brignone ha maggiori ambizioni.