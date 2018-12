Serie A: Milan-Parma 2-1

ROMA, 2 DIC - Il Milan soffre, ma supera il Parma per 2-1 nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Emiliani avanti con Inglese, al 4' della ripresa, ma raggiunti quasi subito da Cutrone, in gol al 10'. Al 26' decide il match Kessie, su calcio di rigore, concesso con la Var per un fallo di mani in area di Bastoni.