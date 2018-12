Sarri vince il derby contro Ranieri

ROMA, 2 DIC - Maurizio Sarri si aggiudica il derby italiano della panchina in Premier League, battendo Claudio Ranieri: Chelsea-Fulham, uno degli innumerevoli derby di Londra validi per la Premier League (14/a giornata), finisce infatti 2-0 a Stamford Bridge. 'Blues' subito in gol con Pedro (4') ma, per attendere il raddoppio, bisogna arrivare fino al 37' della ripresa, quando Loftus-Creek riceve da Hazard e batte il portiere ospite Sergio Rico. Per Ranieri, dopo l'esordio vincente in casa contro il Southampton (3-2), un brusco risveglio. In classifica il Chelsea risale al terzo posto, con 31 punti, a -2 dal Liverpool - che giocherà alle 17,15 in casa il derby contro l'Everton - e a -7 dal Manchester City capolista. Il Fulham è ultimo con 8 punti.