Golf: Rahm show, suo l'Hero Challenge

ROMA, 2 DIC - Trionfo di Jon Rahm all'Hero World Challenge di golf. Alle Bahamas, grazie a un ultimo giro show (parziale di 65, -7), lo spagnolo con 268 (-20 sul totale) colpi festeggia la terza vittoria in carriera sul PGA Tour. Nel distretto di New Providence l'iberico supera la concorrenza di Tony Finau, 2/o con 272 (-16) e si appresta a tornare nella Top 5 mondiale. Terzo posto per Justin Rose (273, -15), 4/o per lo svedese Henrik Stenson (274, -14). Niente da fare per Tiger Woods che chiude in 17/a posizione (287, -1), davanti solo a Hideki Matsuyama (18/o con 288, par), in un torneo (organizzato dalla sua fondazione) che in carriera ha vinto per ben 5 volte. La leggenda californiana saluta così un 2018 che lo ha visto comunque tornare protagonista dopo anni di infortuni e problemi extra green.