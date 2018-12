'Zaniolo?' La Var doveva intervenire'

ROMA, 3 DIC - "L'azione risulta chiara e rientra in una delle casistiche in cui sarebbe dovuta intervenire la Var. L'arbitro era impallato dai giocatori, secondo me c'è stato un errore umano nell'utilizzo del Var''. L'ex arbitro Andrea de Marco giudica così l'episodio del fallo da rigore non fischiato su Zaniolo in Roma-Inter: ''Sarebbe interessante se l'Aia avesse un ufficio stampa che nei giorni seguenti desse delle spiegazioni sulle interpretazioni dei casi e sulle motivazioni. Fino a questo momento - aggiunge De Marco - possiamo affermare che la Var sia andata meglio l'anno scorso. In questa stagione ha perso credibilità visto che in molte occasioni sospette l'arbitro non è andato a rivedere le immagini e stanno aumentando le proteste''. ''Fino all'anno scorso non vedevo in maniera favorevole la possibilità della chiamata del Var da parte dei componenti delle squadre ma - aggiunge De Marco a Rai Radio1 Sport - ora sto rivalutando questa possibilità, vanno valutati i tempi e i modi di questi interventi''.