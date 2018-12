Ranking mondiale, Rose fallisce sorpasso

ROMA, 03 DIC - Stavolta nessun valzer in vetta alla classifica mondiale di golf. Brooks Koepka resta il leader e Justin Rose fallisce l'ennesimo sorpasso in vetta. L'americano dalla poltrona assiste al 3/o posto beffa nell'Hero World Challenge del britannico, che alle Bahamas nell'ultima buca del torneo PGA Tour vinto da Jon Rahm, per "colpa" di un birdie alla 18 imbucato da Tony Finau è stato costretto a rimandare il nuovo ribaltone. Ad Albany, con la medaglia d'argento al collo, il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 si sarebbe infatti ripreso il trono. Ma adesso è costretto a rincorrere ancora. Diverse variazioni nella Top 10 mondiale con Jon Rahm che vola in 6/a posizione e supera Francesco Molinari (ora 7/o). Perde un'altra posizione Rory McIlroy (8/o), mentre Finau supera Rickie Fowler (10/o) guadagnando la 9/a piazza. Passo indietro per Tiger Woods (14/o), scavalcato da Jason Day (13/o).