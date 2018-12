Gallinari non basta, Clippers ko

ROMA, 3 DIC - Brutta serata per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Nella notte italiana della Nba, la squadra del cestista italiano è andata al tappeto 114-110 contro i Dallas Mavericks nonostante i 21 punti in 34 minuti realizzati dal 'Gallo'. Vince invece San Antonio superando 131-118 i Portland Trail Blazers. Gli Spurs hanno dovuto fare a meno di Marco Belinelli lasciato precauzionalmente a riposo per un problema al collo.