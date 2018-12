Uefa: sì a Var in Champions dagli 8/i

ROMA, 3 DIC - Adesso è ufficiale: il comitato esecutivo dell'Uefa, riunitosi a Dublino, ha deciso di introdurre la Var, 'Video Assistant Referee', in Champions League già da questa stagione, a partire dagli ottavi di finale. Inizialmente l'entrata in vigore era prevista a partire dal 2019-'20, ma il presidente Ceferin ha convinto i membri dell'Esecutivo ad anticipare il via libera. La video-assistenza agli arbitri di campo sarà introdotta anche nell'Europeo Under 21 in programma a giugno in Italia e San Marino.