Bolsonaro fa festa con il Palmeiras

SAN PAOLO, 3 DIC - Anche il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, grande tifoso del 'Verdao', ha preso parte alla festa scudetto del Palmeiras svoltasi allo stadio Allianz Parque di San Paolo in occasione della partita dell'ultima giornata del 'Brasilerao' tra la squadra di Luiz Felipe Scolari, che ha appena vinto il suo decimo titolo nazionale, e il già retrocesso Vitoria di Bahia (è finita 3-2). Bolsonaro ha consegnato la medaglia di campioni a ognuno dei giocatori dell'ex Palestra Italia e, sul campo di gioco, ha alzato la coppa insieme al capitano della squadra Bruno Henrique. Lacrime in casa Flamengo per la partita di "arrivederci" ("un giorno tornerò sicuramente", ha tenuto a precisare il diretto interessato) di Paquetà al club rossonero carioca. Il talento che ora andà a Milan ha pianto prima della partita e subito dopo il fischio finale. Festeggia la salvezza la Chapecoense grazie alla vittoria per 1-0 sul San Paolo e a fine partita i due superstiti dell'incidente aereo Alan Ruschel e Follmann.