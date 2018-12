Tiro a volo: Mondiali del 2019 a Lonato

ROMA, 3 DIC - L'Assemblea Generale della Issf ha assegnato all'Italia l'organizzazione dei Mondiali di tiro a volo dell'anno prossimo. La candidatura italiana affidata al Trap Concaverde di Lonato del Garda ha ricevuto 140 consensi sui 268 totali, lasciandosi alle spalle con ampio margine quelle presentate dalla federazione di Cipro con Larnaca (109) e quella spagnola con Granada (14). L'impianto gardesano, già assegnatario degli Europei a settembre, farà quindi da palcoscenico anche per l'assegnazione dei titoli iridati. Ancora da definire la data ma probabilmente sarà la prima metà di luglio. "E' un grande risultato che l'Italia porta a casa malgrado un clima decisamente ostile - commenta Luciano Rossi, presidente della Fitav -. La nostra credibilità ha convinto più di tutto il resto. Siamo la nazione leader in questo sport e lavoreremo per continuare ad esserlo. Il prossimo anno ci aspettano molte sfide organizzative: oltre a Europei e Mondiali di Trap, Skeet e Double Trap,organizzeremo anche la rassegna iridata di Elica".