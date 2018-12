Fim celebra i 54 campioni del 2018

ROMA, 3 DIC - La stagione 2018 del motociclismo mondiale ha celebrato il suo epilogo ad Andorra, con tutti i campioni Fim riuniti all'arena sportiva Poliesportiu. Il trionfatore del campionato MotoGp, Marc Marquez, ormai ospite fisso della festosa cerimonia, e' stato premiato insieme ad altri 53 'colleghi', in rappresentanza di tutte le specialità delle due ruote a motore. "È fantastico essere qui insieme - ha detto lo spagnolo -, voglio congratularmi con tutti questi campioni. Se siamo qui abbiamo avuto una grande stagione". E' stata la prima volta, invece, per Francesco Bagnaia, campione in Moto2, "felice per aver finalmente raggiunto un traguardo come questo". Tra i più festeggiati Jonathan Rea, vincitore per la quarta volta del titolo Superbike ha collezionato la sua medaglia, e Ana Carrasco, la prima donna a vincere un titolo mondiale, quello della SuperSport 300. Un premio è andato anche al boss della Dorna, Carmelo Ezpeleta, che si è detto onorato di riceverlo dalle mani di Giacomo Agostini.