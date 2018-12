Djokovic 2018 da re, Federer 14mo podio

ROMA, 3 DIC - Novak Djokovic è il primo tennista nell'era del computer (dal 1973) a chiudere l'anno in vetta alla classifica Atp senza essere stato nei top 10 in quello precedente. Ha preceduto i suoi storici antagonisti Rafa Nadal (2/o) e Roger Federer (3/o e per la 14ma volta sul podio in carriera). I magnifici tre hanno chiuso ai primi tre posti del ranking per la 7/a volta e per la prima volta sono stati tutti e tre in vetta alla classifica nella stessa stagione. Rispetto al 2017 ci sono stati 5 cambiamenti nella top ten: i nomi nuovi sono Isner, Nishikori, Anderson, Del Potro e, appunto, Djokovic, che alla fine della passata stagione era n.12.