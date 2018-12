Lega serie A cerca ancora l'a.d.

MILANO, 3 DIC - Il consiglio della Lega Serie A ha approvato all'unanimità il bilancio da portare all'assemblea che verrà convocata per il 20 dicembre. Quello potrebbe essere anche l'ultimo appuntamento utile nel 2019 per la nomina dell'amministratore delegato, altrimenti destinata a slittare almeno a fine gennaio. Nei giorni scorsi sono stati intervistati candidati come l'ex manager di Sky Matteo Mammì, l'ad di Infront Luigi De Siervo e Alessandro Araimo, executive vice president general manager di Discovery Italia, e fra le ipotesi c'è anche quella di confermare Marco Brunelli, già direttore generale della Lega, da maggio a.d. ad interim. L'assemblea dovrà prima affrontare un'altra elezione: quella del consigliere di Lega in sostituzione di Marco Fassone. La nomina è rimasta in sospeso per una questione di equilibri politici, in attesa dell'approdo all'Inter di Beppe Marotta, che in veste di consigliere federale siede nel Consiglio di Lega, dove il club nerazzurro è già rappresentato dall'ad Alessandro Antonello.