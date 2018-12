Totti, in Italia arbitri più forti mondo

MILANO, 3 DIC - "Gli arbitri più forti del mondo, li abbiamo noi in Italia". Lo ha detto il dirigente della Roma, Francesco Totti, sul palco del Gran Galà del Calcio Aic, dove Diletta Leotta gli ha consegnato il premio alla carriera e gli ha domandato se avrebbe votato per Gianluca Rocchi, eletto miglior arbitro della scorsa stagione, e protagonista ieri di alcuni errori in Roma-Inter. "Ha vinto il premio per lo scorso anno...", ha risposto sorridendo l'ex capitano giallorosso, che ieri a caldo aveva contestato duramente arbitro e Var.