Nba, Gallinari show e Clippers in vetta

ROMA, 4 DIC - Clippers sempre più in testa alla classifica Nba della Western Conference. La formazione di Danilo Gallinari questa notte ha vinto in trasferta contro i New Orleans Pelicans per 129-126 (24 punti dell'italiano, autentico trascinatore dei californiani) e si consolida al comando appaiata ai Denver Nuggets, anche loro vincitori in trasferta sul più difficile campo dei Raptors per 106-103 grazie anche alle prodezze e a una tripla doppia di Jokic (23 punti, 11 rimbalzi e 15 assist). I canadesi tuttavia, nonostante la sconfitta, conservano il primato in classifica a est. A sorpresa vittoria esterna dei Cleveland Cavaliers, impegnati in una difficile risalita e vanno a invece in casa dei Brooklyn Nets per 110-107. Altra sorpresa il ko pesante dei Rockets a opera di Minnesota per 103-91. Scontato invece il successo di Golden State su Atlanta con il punteggio di 128-11 (da sottolineare i 30 punti di Curry, i 28 di Durant e i 27 di Thompson) e quello di Oklahoma in casa dei Pistons per 110-83.