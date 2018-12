Cio: Samsung sponsor fino a Giochi 2028

(ANSA-AP) - SEUL, 4 DIC - Il Cio e la Samsung, 'gigante' della telefonia mobile e degli elettrodomestici, hanno prolungato fino al 2028, e quindi all'Olimpiade di Los Angeles, l'accordo di sponsorizzazione che lega le due entità fin dai Giochi di Seul 1988. L'annuncio è stato dato oggi, ma non sono stati resi noti i termini economici dell'accordo,anche se i 13 top sponsor (Samsung è uno di loro) del Comitato internazionale olimpico assicurano in totale 493 milioni di dollari (circa 435 milioni di euro), come da bilancio annuale dell'ente che governa lo sport olimpico. A firmare il prolungamento dell'accordo sono stati il presidente del Cio Thomas Bach e il vicepresidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong.