Basket: apre a Milano lo Store NBA

ROMA, 4 DIC - Un regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati del 'pianeta dell'iperbasket'. Ha infatti aperto oggi a Milano il negozio ufficiale della Nba, il primo del genere in Europa, posizionato nella Galleria Passarella a due passi dal Duomo e a ridosso di piazza San Babila, quindi nel cuore della città. Lo store garantirà l'accesso a un'ampia gamma di prodotti esclusivi Nba, come dall'abbigliamento, articoli sportivi, canotte, scarpe, giocattoli e prodotti da collezione. Ospite d'eccezione dell'inaugurazione è Dino Radja, giocatore dei Boston Celtics e per tre anni della Virtus Roma, prima del grande salto in Nba. La struttura della Store Nba di Milano segue il modello di quello a New York su 45th e Fifth Avenue e questa apertura arriva pochi mesi dopo quella a Doha di un altro negozio, il primo nel Medio Oriente. Milano e l'Italia si confermano così punto di riferimento con l'Nba.