Mancini, aiuto a U.21 per Europei

FIRENZE, 4 DIC - "Se a giugno Di Biagio avra' bisogno di qualche giovane della mia nazionale, per gli Europei Under 21, non ci saranno problemi: anche perchè questa Under e' forte e può davvero vincere la competizione". Cosi' Roberto Mancini, a margine del convegno Ussi-Figc a Coverciano, parla di possibili 'prestiti' di giocatori come Donnarumma, Chiesa o Barella, titolari della nazionale maggiore, alla rappresentativa giovanile impegnata nell'Europeo in casa. Nello stesso periodo, la nazionale dovrà invece affrontare due gare chiave di qualificazione a Euro 2020, in Grecia e in casa contro la Bosnia.