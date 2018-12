Mancini, Juve?campionato è ancora aperto

FIRENZE, 4 DIC - "La Juve sta dominando, è la più forte ormai da anni ma il campionato è ancora aperto". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, a Coverciano in occasione del seminario Ussi-Figc. "Il campionato non è ancora finito, è difficile e competitivo anche se la Juve mostra di essere la più forte", ha continuato il tecnico. "Mancano ancora tante partite, è ovvio che se a febbraio la classifica rimane questa, allora... Ma adesso la Juve non può ancora pensare che sia finita, il Napoli è a otto punti e ieri ha conquistato una vittoria importante - ha concluso -, non molla così come non mollano l'Inter e anche il Milan. Certo se venerdì i nerazzurri dovessero perdere contro i bianconeri, il distacco diventerebbe importante. Di certo sarà una bellissima partita".