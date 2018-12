Golf: America celebra 2018 di Molinari

ROMA, 4 DIC - Dal quasi anonimato alla ribalta, l'America celebra il 2018 magico di Francesco Molinari. Golf channel, punto di riferimento a livello mondiale della disciplina, racconta l'anno-show dell'azzurro, inserendo le sue imprese nelle 10 migliori News Maker 2018. "In sei mesi - sottolinea l'emittente a stelle e strisce - Molinari ha offerto il miglior golf della sua carriera, rovesciando ogni pronostico". Dal successo nel Bnw Pga Championship a quello nel Quicken Loans National, passando per l'impresa major nell'Open Championship, fino ad arrivare al trionfo in Ryder Cup e all'incoronazione europea con l'azzurro campione della Race to Dubai. Le imprese di 'Chicco' Molinari hanno fatto il giro del mondo e adesso l'America scopre un protagonista del green che ha raggiunto l'apice all'età di 36 anni. "In pochi - ha spiegato ancora Golf channel - avrebbero potuto prevedere questa escalation di successi".