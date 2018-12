Ciclismo: Giro d'onore con 80 medaglie

ROMA, 4 DIC - Nella sala Maestoso del CityLife District a Milano, è andato in scena il Giro d'Onore 2018, la cerimonia della Federciclismo ormai consolidata negli anni che ha voluto premiare le stelle azzurre che hanno reso la stagione appena conclusa da record: sono arrivate 80 medaglie in ambito internazionale, con 35 ori, 22 argenti e 23 bronzi. Del ricco bottino azzurro, 17 provengono dal paraciclismo e, proprio nella giornata mondiale della disabilità, un 'Giro d'Onore agli azzurri del ct Valentini'. Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente Renato Di Rocco, anche Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Antonio Rossi, segretario con delega ai grande eventi sportivi della Regione Lombardia; Anna De Censi, in rappresentanza del Comune di Milano; il segretario generale della Fci, Cristina Gabriotti.